Роман Шишкин: «Спартак» — фаворит, но у «Локомотива» состав исполнителей ничуть не хуже

Бывший футболист «Спартака» и «Локомотива» Роман Шишкин поделился ожиданиями от московского дерби, которое состоится сегодня, 12 ноября.



«Думаю, неважно, в каком состоянии команды. Понимаю, что «Локомотив» находится не на своём месте в таблице. От «Спартака» не многие ожидали, что команда будет на второй строчке. Поэтому это своеобразное дерби, которое всегда было интересно болельщикам. Эти матчи всегда были интригующими. Думаю, этот матч будет такой же, он должен получиться зрелищным.

Понятно, у «Спартака» больше шансов, учитывая последние игры. «Спартак» – фаворит, но у «Локомотива» состав ничуть не хуже по исполнителям. Команда целостно выглядит намного хуже, чем «Спартак», но футболисты качественные. Тот же Миранчук в хорошей форме, да и команда забивает голы, в атаке реактивно выглядит. Матч может сложиться по-разному, но «Спартак» – фаворит этой встречи», – сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.