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Голы Егорычева и Эммерсона — в видеообзоре матча РПЛ «Урал» — «Факел»

Голы Егорычева и Эммерсона — в видеообзоре матча РПЛ «Урал» — «Факел»
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Сегодня, 12 ноября, в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги встречались екатеринбургский «Урал» и воронежский «Факел». Команды играли на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге. «Урал» одержал победу со счётом 2:0. Встречу обслуживал главный судья Павел Кукуян из Сочи.

Первый гол в матче на 31-й минуте забил полузащитник хозяев Андрей Егорычев. Ранджелович ворвался в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, где оказался Егорычев. На 59-й минуте защитник Эммерсон увеличил преимущество «Урала», головой замкнув подачу со штрафного. В концовке матча судья при помощи VAR отменил гол Алексея Каштанова, усмотрев фол Егорычева.

Благодаря победе «Урал» поднялся на 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко. «Факел» остался на 13-й строчке с 13 очками.

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