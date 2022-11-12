Гончаренко: «Урал» был великолепен два последних месяца. Матч с «Факелом» — венец работы

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победы над воронежским «Факелом» (2:0) и игры екатеринбуржцев в течение последних двух месяцев.
«Надо сказать, что наша команда была великолепна два последних месяца. Мы играли все матчи на максимуме, сражались в каждом эпизоде, понимая, что нам надо выползать с того места, с которого мы начинали. Сегодняшний матч — венец проделанной работы. У нас есть ещё Кубок, но в чемпионате мы отлично сработали.
Что касается сегодняшнего матча, в целом мы держали игру под контролем. Был мужской футбол, где было много единоборств, где мы провели много качественных атак. Понимали, что «Факел» будет опасен на стандартных положениях. Но и сами мы тоже умеем действовать на стандартах, что касается атаки и защиты», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».
Гончаренко возглавил «Урал» в августе 2022 года. Под руководством белорусского специалиста уральцы одержали девять побед и два раза сыграли вничью в 16 матчах. Победа над «Факелом» стала для «Урала» девятым матчем подряд без поражений с учётом встреч в РПЛ и Кубке России.
- 12 ноября 2022
-
15:37
-
15:25
-
15:11
-
15:05
-
14:54
-
14:40
-
14:35
-
14:30
-
14:22
-
14:20
-
14:12
-
14:03
-
13:58
-
13:49
-
13:41
-
13:34
-
13:30
-
13:15
-
12:51
-
12:36
-
12:33
-
12:18
-
12:11
-
12:01
-
11:47
-
11:37
-
11:32
-
11:25
-
11:15
-
11:09
-
11:05
-
10:58
-
10:53
-
10:49
-
10:48