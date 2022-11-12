Гончаренко: «Урал» был великолепен два последних месяца. Матч с «Факелом» — венец работы

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Виктор Гончаренко поделился впечатлениями от победы над воронежским «Факелом» (2:0) и игры екатеринбуржцев в течение последних двух месяцев.

«Надо сказать, что наша команда была великолепна два последних месяца. Мы играли все матчи на максимуме, сражались в каждом эпизоде, понимая, что нам надо выползать с того места, с которого мы начинали. Сегодняшний матч — венец проделанной работы. У нас есть ещё Кубок, но в чемпионате мы отлично сработали.



Что касается сегодняшнего матча, в целом мы держали игру под контролем. Был мужской футбол, где было много единоборств, где мы провели много качественных атак. Понимали, что «Факел» будет опасен на стандартных положениях. Но и сами мы тоже умеем действовать на стандартах, что касается атаки и защиты», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Гончаренко возглавил «Урал» в августе 2022 года. Под руководством белорусского специалиста уральцы одержали девять побед и два раза сыграли вничью в 16 матчах. Победа над «Факелом» стала для «Урала» девятым матчем подряд без поражений с учётом встреч в РПЛ и Кубке России.