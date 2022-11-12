Пятибратов — о матче с «Уралом»: понимаем, где мы ошиблись. Будем исправлять

Главный тренер воронежского «Факела» Дмитрий Пятибратов прокомментировал поражение от екатеринбургского «Урала» (0:2) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Комментировать особо нечего. Поздравляем «Урал» с заслуженной победой. У нас сегодня не получилось играть так, как мы планировали. Естественно, мы расстроены результатом. Мы понимаем, где мы ошиблись. Будем исправлять», — сказал Дмитрий Пятибратов на послематчевой пресс-конференции.

«Урал» поднялся на 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, набрав 21 очко. Команда Дмитрия Пятибратова осталась на 13-й строчке. У «Факела» 13 заработанных очков после 17 проведённых матчей. Сегодня, 12 ноября, «Локомотив», у которого также 13 очков, сыграет со «Спартаком».