«Торпедо» — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 17-го тура РПЛ

Сегодня, 12 ноября, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Торпедо» и санкт-петербургский «Зенит». Команды сыграют на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. Главным судьёй матча назначен Сергей Карасёв (Москва). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Стартовые составы команд:
«Торпедо»: Бабурин, Самсонов, Смольников, Прошкин, Роганович, Рязанцев, Нетфуллин, Ле Таллек, Енин, Эркинов, Караев.
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Алип, Кузяев, Мостовой, Барриос, Вендел, Сергеев, Малком.
Петербургский клуб занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ после 16 сыгранных туров, имея в своём активе 39 набранных очков. «Зенит» потерпел единственное поражение в сезоне, уступив дома грозненскому «Ахмату» в прошлом туре (1:2). «Торпедо» Москва занимает последнее место в чемпионате России, набрав всего шесть очков и отставая от идущих 15-ми «Химок» на шесть очков.
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