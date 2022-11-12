Ари: у «Спартака» есть шансы на чемпионство в этом сезоне. Они всегда должны быть наверху

Бывший нападающий «Краснодара» и московского «Спартака» Ари назвал красно-белых претендентами на чемпионский титул в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.
«Зенит» всегда был сильной командой, но тут проиграл «Ахмату». Команда потеряла важные очки и показала, что с ней можно бороться. К тому же «Спартак» очень хорош в этом сезоне. Думаю, у клуба есть шансы на чемпионство. Это команда, которая имеет наибольшее число болельщиков, огромнейшую историю. Такой клуб всегда должен быть вверху таблицы и бороться за чемпионство», — приводит слова бразильского форварда «РБ Спорт».
Московский клуб занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ в текущем сезоне, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков после 16 сыгранных туров. Следующий матч «Спартака» состоится сегодня, 12 ноября. Красно-белые сыграют с «Локомотивом». Начало встречи — в 19:30 мск.
- 12 ноября 2022
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