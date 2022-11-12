Махачкалинское «Динамо» выиграло у «Велеса» в выездном матче Первой лиги

В матче 18-го тура российской Первой лиги московский «Велес» принимал махачкалинское «Динамо». Команды встречались на стадионе «Авангард» в Домодедове. Игра завершилась победой гостей с минимальным счётом — 1:0. Матч обслуживал главный судья Рафаэль Шафеев из Волгограда.



Победный мяч «Динамо» на 49-й минуте матча забил полузащитник Ражаб Магомедов.



«Велес» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023, набрав 16 очков после 18 проведённых матчей. «Динамо» благодаря победе поднялось на девятую строчку. Махачкалинцы заработали 25 очков. В следующем туре «Велес» в гостях сыграет с московской «Родиной», а «Динамо» дома встретится с астраханским «Волгарём». Матчи пройдут 20 ноября.