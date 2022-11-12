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Махачкалинское «Динамо» выиграло у «Велеса» в выездном матче Первой лиги

Махачкалинское «Динамо» выиграло у «Велеса» в выездном матче Первой лиги
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В матче 18-го тура российской Первой лиги московский «Велес» принимал махачкалинское «Динамо». Команды встречались на стадионе «Авангард» в Домодедове. Игра завершилась победой гостей с минимальным счётом — 1:0. Матч обслуживал главный судья Рафаэль Шафеев из Волгограда.

Победный мяч «Динамо» на 49-й минуте матча забил полузащитник Ражаб Магомедов.

«Велес» занимает 15-е место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2022/2023, набрав 16 очков после 18 проведённых матчей. «Динамо» благодаря победе поднялось на девятую строчку. Махачкалинцы заработали 25 очков. В следующем туре «Велес» в гостях сыграет с московской «Родиной», а «Динамо» дома встретится с астраханским «Волгарём». Матчи пройдут 20 ноября.

Россия - Мелбет Первая лига. 18-й тур
12 ноября 2022, суббота. 14:00 МСК
Велес
Москва
Окончен
0 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Магомедов – 49'
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