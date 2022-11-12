Александр Мостовой объяснил, почему его команда заняла последнее место в группе Медиалиги

Главный тренер клуба футбольной Медиалиги Fight Nights Александр Мостовой объяснил, почему его команда заняла последнее место в своей группе.
«У нас не было задачи выхода в плей-офф. Мы сразу заявили, что не видели, кто и как играет, а регламент я начал узнавать по ходу турнира. У нас был хороший старт, а потом немного завязли. Финальной точкой было введение правила бонусного мяча: нам за пять минут до конца игры красным мячом забили и засчитали за два мяча — в итоге мы проиграли.
Мы остались довольны своей игрой. По игре у нас было два тайма за весь турнир, где мы кому-то уступали. Поняли, что у всех приблизительно одинаковый уровень. Мы играли с самого начала честно и придерживались регламента.
Вся наша команда — молодцы. Все ребята, даже которые не футболисты, все сыграли хорошо. Им отдельное спасибо за то, что хорошо себя проявили в неродном виде спорта. У нас сплочённый коллектив. Мы остались довольны тем, что зашли и посмотрели. Будем двигаться дальше», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 12 ноября 2022
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