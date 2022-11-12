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Мостовой заявил, что останется на посту главного тренера клуба Медиалиги Fight Nights

Мостовой заявил, что останется на посту главного тренера клуба Медиалиги Fight Nights
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что останется на посту главного тренера клуба Медиалиги Fight Nights. Команда Мостового заняла последнее место в своей группе.

«Останусь ли в Fight Nights? Мы собираемся выступить в следующем сезоне. Я буду в команде», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Команда Fight Nights заняла девятое, последнее, место в группе В Медиалиги. В восьми матчах подопечные Мостового одержали две победы и дважды сыграли вничью, набрав восемь очков. Лидером группы является команда «Наши парни», заработав 16 очков. Ранее Мостовой рассказал, что у команды не было задачи выхода в плей-офф. Дальнейшую борьбу продолжат по четыре команды из каждой группы.

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