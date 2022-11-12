Почеттино: Месси и Марадона — оба лучшие в мире. Аргентина — один из главных фаворитов ЧМ

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и «ПСЖ» Маурисио Почеттино назвал национальные сборные, которые считает фаворитами предстоящего чемпионата мира по футболу в Катаре.
«Фавориты чемпионата мира? К ним всегда нужно относить Аргентину и Бразилию, а также Англию, Францию, Испанию и Германию. Аргентина сейчас сильнее, чем четыре года назад, в том числе потому что выиграла Кубок Америки. Когда у вас есть Месси, все понимают, что мечты могут исполниться.
Месси, конечно, лучший игрок в мире. Сейчас есть хорошая «химия» между и игроками, и тренерским штабом. В стране тоже все настроены позитивно, раньше такого не было. Вокруг сборной Аргентины создана очень хорошая атмосфера.
Если Месси выиграет чемпионат мира, он будет лучше Марадоны? Я никогда не был сторонником подобных дискуссий, они оба лучшие в своём контексте. Как мы их оцениваем? По результатам? По победам на чемпионате мира? По «Золотым мячам»? Оба находятся на одном месте, и оно первое», — приводит слова Почеттино Relevo.
Сборная Аргентины с Месси сыграет на чемпионате мира в одной группе с Саудовской Аравией, Мексикой и Польшей. Мундиаль станет для аргентинского форварда «ПСЖ» пятым в карьере. Наивысшим достижением для него является серебро чемпионата мира 2014 года. Диего Марадона стал чемпионом мира в 1986 году.
- 12 ноября 2022
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