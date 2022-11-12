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Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Локомотив» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск

«Локомотив» — «Спартак»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30 мск
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Сегодня, 12 ноября, состоится матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся «Локомотив» и «Спартак». Команды будут играть на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Главный арбитр матча — Владимир Москалёв (Воронеж).

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023, набрав 13 очков после 16 проведённых игр. «Спартак» находится на третьей строчке — у команды Гильермо Абаскаля 33 балла. В прошлом туре железнодорожники сыграли вничью с «Уралом» (2:2), а «Спартак» поделил очки с «Сочи» (1:1).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры. В первом круге «Спартак» дома обыграл «Локомотив» со счётом 1:0. Победным голом отметился нападающий Александр Соболев.

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