Почеттино: я не знал о том, останется ли Мбаппе в «ПСЖ». Он на всё отвечал: «Я не знаю»

Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о процессе переговоров клуба о новом контракте с нападающим Килианом Мбаппе в течение прошлого сезона.
«Килиан вёл себя спокойно, всегда говорил мне, что ещё не принял решения. Я знал только то, что знали все, он говорил мне: «Я ещё не принял решение». Я настаивал на своём: «Скажи мне, подписал ли ты контракт, это держится в секрете». «Тренер, я ничего не подписывал», — ответил он мне.
«Ты останешься?» — «Я не знаю». «Ты собираешься уходить?» — «Я не знаю». И так до самого конца. О том, что он остаётся, я узнал только за несколько часов до объявления об этом.
Мбаппе никогда со мной не советовался, вокруг него много людей, кто даёт ему советы без его просьбы. Мы много разговаривали с ним, он игрок, который чаще всего бывал в моём кабинете. Мы говорили о его жизни, о том, что ему нравится, а что нет, он парень, который очень любит говорить о футболе, смотрит много матчей. Иногда он смотрел португальскую лигу у себя дома и присылал мне фотографии интересных моментов. С ним очень легко общаться», — приводит слова бывшего наставника «ПСЖ» Relevo.
Напомним, в прошлом сезоне контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» истекал. В прессе долго ходили слухи о переходе форварда в мадридский «Реал» на правах свободного агента, однако француз принял решение остаться в парижской команде, подписав новый контракт. Почеттино покинул «ПСЖ» летом 2022 года, его пост занял Кристоф Галтье.
Скандальные истории с участием Килиана Мбаппе:
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