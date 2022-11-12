Юрген Клопп подтвердил, что «Ливерпуль» ведёт переговоры с Фирмино о продлении контракта
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в данный момент руководство ведёт переговоры со своим нападающим Роберто Фирмино о продлении соглашения, которое истекает в июне 2023 года.
«В данный момент мы ведём спокойные переговоры. В скором времени увидим, к чему мы придём», — приводит слова Клоппа итальянский журналист Фабрицио Романо.
В текущем сезоне Фирмино провёл за мерсисайдцев во всех турнирах 20 встреч. На счету бразильского нападающего восемь голов и четыре результативные передачи. Ранее стало известно, что футболист не попал в финальную заявку своей национальной команды на чемпионат мира в Катаре, который стартует 20 ноября.
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