Серхио Бускетс: у сборной Испании нет Лионеля Месси, но наша сила в команде

Полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс высказался о своём участии в четвёртом чемпионате мира в карьере. Он единственный футболист команды с победного мундиаля 2010 года.

«Я стараюсь давать советы молодым футболистам, я уже делал это на чемпионате Европы в прошлом году. Нужно вкладываться в то, что действительно важно, то есть в подготовку к матчам, и оставлять всё остальное.



Луис Энрике — истинный лидер этой команды. Он тот, кто знает каждого и знает, что он может внести в игру, тот, кто готовит команду к матчам, тот, кто убеждает нас в идеях игры с фактами и объяснениями.

Футбол — это командный вид спорта, в котором все должны выкладываться. Если у вас есть такой игрок, как Месси, который может решить ход игры, то отлично, но у Испании его нет, поэтому наша сила в команде, где каждый выкладывает свои индивидуальные качества для блага всей команды», — приводит слова Бускетса Panenka.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Испания сыграет в одной группе с Коста-Рикой, Германией и Японией.

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