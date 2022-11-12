«Шахтёр» из Солигорска выиграл чемпионат Беларуси в третий раз подряд

«Шахтёр» из Солигорска в третий раз подряд выиграл чемпионат Беларуси. В матче 30-го тура национального первенства горняки обыграли «Белшину» со счётом 4:1, что позволило команде набрать 65 очков. Таким образом, «Шахтёр» обошёл в итоговой таблице «Энергетик-БГУ» (60) и борисовский БАТЭ (59).
Лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси стал форвард «Энергетика-БГУ» Бобур Абдухаликов. Футболист из Узбекистана сумел поразить ворота соперников 26 раз и обошёл ближайшего преследователя – Владимира Хващинского из «Минска» — на шесть мячей.
Рекордсменом по количеству побед в турнире является БАТЭ. Команда выигрывала национальное первенство 15 раз – в 1999, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах.
Чемпионат СССР 1991 года. «Пахтакор» – «Спартак» – 1:0:
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