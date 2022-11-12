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«Волга» обыграла «Уфу», забив победный гол на 90-й минуте матча Первой лиги

«Волга» обыграла «Уфу», забив победный гол на 90-й минуте матча Первой лиги
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Сегодня, 12 ноября, на стадионе «Труд имени Льва Яшина» в Ульяновске состоялся матч 18-го тура Мелбет Первой лиги. Играли местная «Волга» и «Уфа». Финальный свисток Анатолия Жабченко зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:1.

Счёт в матче на 71-й минуте открыли хозяева: Билал Билалов без фола отобрал мяч в штрафной площади соперника у Эрвинга Ботаки-Иобомы и пробил мимо Ивана Кукушкина. В следующей атаке «Уфа» сравняла счёт: Алексей Евсеев нанёс удар из-за пределов штрафной площади, не оставив шансов Семёну Морозову. На последних минутах матча Билалов оформил дубль и принёс победу своей команде.

«Волга» с 12 очками остаётся на последней строчке в турнирной таблице. Следующий матч команда проведёт в рамках Фонбет Кубка России с «Кубанью», а до зимней паузы также проведёт встречи с «Нефтехимиком» и ещё раз с «Кубанью», но в чемпионате.

«Уфа» с 18 очками располагается на 13-й позиции. «Уфе» предстоит встреча в Кубке с махачкалинским «Динамо», а затем матчи с «Рубином» и «Аланией» в Мелбет Кубке России.

Россия - Мелбет Первая лига. 18-й тур
12 ноября 2022, суббота. 16:00 МСК
Волга Ул
Ульяновск
Окончен
2 : 1
Уфа
Уфа
1:0 Билалов – 71'   1:1 Евсеев – 72'   2:1 Билалов – 90'
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