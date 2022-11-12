«Торпедо» — «Зенит»: Малком открыл счёт на 70-й минуте

Сегодня, 12 ноября, на стадионе «Лужники» в Москве проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречаются местное «Торпедо» и «Зенит» из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 70-й минуте точный удар удался бразильцу Малкому, который и открыл счёт в матче, выведя «Зенит» вперёд.

«Зенит» в 16 матчах чемпионата России набрал 39 очков и занимает в турнирной таблице первое место. «Торпедо» с шестью очками идёт на последней позиции в чемпионате России.



Обслуживает матч «Торпедо» — «Зенит» бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Помогают ему Алексей Лунёв и Валерий Данченко. Резервный судья — Евгений Турбин. Арбитр VAR — Виталий Мешков, AVAR — Николай Богач.