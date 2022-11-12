Полузащитник «Брайтона» Троссард отреагировал на слухи об интересе со стороны «Челси»

Полузащитник «Брайтона» Леандро Троссард отреагировал на слухи, согласно которым в его трансфере заинтересован лондонский «Челси». Ранее сообщалось, что главный тренер синих Грэм Поттер лично заинтересован в переходе игрока, с которым он работал в «Брайтоне».
«Челси» не связывался ни с «Брайтоном», ни со мной. Я должен подождать и посмотреть, что будет.
Я хочу хорошо выступить с командой перед перерывом на чемпионат мира и уехать в сборную Бельгии с хорошим настроением», — приводит слова Троссарда журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
В 13 играх нынешнего сезона АПЛ бельгиец забил семь голов и сделал семь результативных передач.
«Брайтон» и «Челси» занимают в турнирной таблице чемпионата Англии шестую и седьмую строчки соответственно, обе команды набрали 21 очко.
«Арсенал» троллит Обамеянг, а Дайер – «Тоттенхэм» (и 1/8 ЛЧ):
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