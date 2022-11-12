В «Спартаке» объяснили отсутствие Игнатова в заявке на матч с «Локомотивом»
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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов назвал причины, по которым полузащитник красно-белых Михаил Игнатов отсутствует в заявке на матч с «Локомотивом».
«Михаил Игнатов почувствовал дискомфорт перед матчем. Тренерский штаб принял решение поберечь его», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
Напомним, встреча между «Спартаком» и «Локомотивом» состоится сегодня, 12 ноября. Стартовый свисток главного арбитра матча Владимира Москалёва прозвучит в 19:30 мск. Красно-белые в данный момент занимают третье место турнирной таблицы чемпионата, имея в активе 33 очка. У железнодорожников 13 очков, команда находится на 14-й строчке в зоне стыковых матчей.
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