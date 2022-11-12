«Спартак» показал форму на матч с «Локомотивом». Её передадут на благотворительный аукцион

Московский «Спартак» в преддверии матча с «Локомотивом» продемонстрировал форму на предстоящую игру, которая состоится сегодня, 12 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:30. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: ФК «Спартак»

Фото: ФК «Спартак»

«Сегодня мы сыграем в особенной форме.



На футболках наших игроков в матче с «Локомотивом» шрифтом Брайля будет нанесена фраза «Здесь каждый важен».



После дерби мы передадим эти футболки на аукцион в благотворительный фонд «Своими глазами», — гласит заявление пресс-службы красно-белых.

«Спартак» после 16 матчей занимает 3-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. В случае победы над железнодорожниками красно-белые обойдут «Ростов» и поднимутся на 2-ю позицию. У «Локомотива» 13 баллов и 14-я позиция.