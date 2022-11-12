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Сергей Семак: чемпионат мира буду смотреть на работе. Буду болеть за Ловрена

Сергей Семак: чемпионат мира буду смотреть на работе. Буду болеть за Ловрена
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о победе над «Торпедо» (2:0) и рассказал, будет ли следить за чемпионатом мира в Катаре.

«Состав – это люди, которые лучше всего готовы. Есть какие-то нюансы в подготовке. Трудно было настроиться? «Торпедо» – хорошая команда, старается хорошо играть в обороне. С ними не так просто создавать моменты. Надо было забивать то, что было. Тот же момент Вани Сергеева один на один – игра бы уже смотрелась по-другому.

Чемпионат мира буду смотреть на работе. Начало точно. За кого буду болеть? Явного фаворита нет. Будем болеть за Ловрена, который единственный представитель нашей команды на чемпионате мира, а дальше посмотрим», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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