«Было тяжело кашлять и чихать». Вратарь «Зенита» Одоевский — о травме

Вратарь «Зенита» Даниил Одоевский рассказал о своём процессе восстановления после травмы.

«Сначала даётся легко, потому что думаешь: «Ну сейчас всё будет нормально, ну ладно, месяц ты поработаешь, попыхтишь, будешь делать всё для того, чтобы вернуться».



А потом ты понимаешь: нет, нет, нет, нет. Каждый день нет. И даже не лучше становится, а хуже. И тебя просто убирают с тренировок полностью».



Дошло до того, что действительно было тяжело кашлять и даже чихать — я вообще не говорю, ходить вообще не говорю, пытался в себя даже кашлять… работали над тем, чтобы можно было убрать дискомфорт, чтобы можно было адаптироваться к жизни и ходить. Да, конечно же, я немного утрирую — я мог ходить, но просто всё время при вот таких движениях, даже при повороте, при подъёме с кровати были неприятные очень ощущения», — сказал Одоевский в видео, опубликованном на YouTube-канале «Зенита».