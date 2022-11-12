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«Наполи» без Кварацхелии обыграл «Удинезе»

«Наполи» без Кварацхелии обыграл «Удинезе»
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Завершился матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором лидер турнира «Наполи» принимал «Удинезе». Встреча проходила на стадионе «Диего Армандо Марадона» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 15-й минуте матча нигерийский форвард неаполитанцев Виктор Осимхен открыл счёт после передачи Элифа Элмаса. Через 16 минут польский хавбек Пётр Зелиньски упрочил преимущество команды Лучано Спаллетти, голевая передача на счету Ирвина Лосано. На исходе часа игры Элиф Элмас довёл счёт до разгромного. В концовке матча «Удинезе» сократил отставание благодаря голам Илии Несторовски и Лазара Самарджича.

«Наполи», который лидирует в Серии А, набрал 41 очко и увеличил отрыв от «Лацио» и «Милана», которые свои матчи 15-го тура проведут позже, до 11 баллов. «Удинезе» с 24 очками занимает восьмую позицию в турнирной таблице.

Италия - Серия А. 15-й тур
12 ноября 2022, суббота. 17:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
3 : 2
Удинезе
Удине
1:0 Осимхен – 15'   2:0 Зелиньски – 31'   3:0 Элмас – 58'   3:1 Несторовски – 79'   3:2 Самарджич – 82'
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