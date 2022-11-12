Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Чистяков: руководству «Зенита» не надо передо мной извиняться. Все ошибаются

Дмитрий Чистяков: руководству «Зенита» не надо передо мной извиняться. Все ошибаются
Комментарии

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков после матча с «Торпедо» (2:0) отреагировал на поддержку партнёров по команде. После ошибки в матче с «Ахматом» игрок был отстранён от основной команды «Зенита», но позже вернулся в состав. Несколько одноклубников публично поддержали защитника. Матч с автозаводцами Чистяков провёл на скамье запасных.

«Было приятно видеть поддержку ребят. Первый поддержал Миша Кержаков в соцсетях, дальше ребята подхватили.

Руководство извинялось? Да не надо извиняться, все мы люди, все ошибаются. Всё нормально.

Не скажу, что удивился. Если у кого-то из нас это случилось, любой бы поддержал. Хочу сказать огромное спасибо команде и болельщикам — очень ценю это», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Чистяков: руководству «Зенита» не надо передо мной извиняться

Новость по теме
Защитник «Зенита» Чистяков: разговоры про «Ахмат»? Это неправда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022