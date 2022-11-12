Дмитрий Чистяков: руководству «Зенита» не надо передо мной извиняться. Все ошибаются

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков после матча с «Торпедо» (2:0) отреагировал на поддержку партнёров по команде. После ошибки в матче с «Ахматом» игрок был отстранён от основной команды «Зенита», но позже вернулся в состав. Несколько одноклубников публично поддержали защитника. Матч с автозаводцами Чистяков провёл на скамье запасных.
«Было приятно видеть поддержку ребят. Первый поддержал Миша Кержаков в соцсетях, дальше ребята подхватили.
Руководство извинялось? Да не надо извиняться, все мы люди, все ошибаются. Всё нормально.
Не скажу, что удивился. Если у кого-то из нас это случилось, любой бы поддержал. Хочу сказать огромное спасибо команде и болельщикам — очень ценю это», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Чистяков: руководству «Зенита» не надо передо мной извиняться
- 12 ноября 2022
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