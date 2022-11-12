В «Зените» рассказали о восстановлении Одоевского. Даниил не играет с начала августа

Тренер по физической подготовке «Зенита» Мария Бурова рассказала о ходе восстановления вратаря Даниила Одоевского. 19-летний футболист не играет с 6 августа.
«Любое длительное отлучение от команды — оно сложно для футболиста. Не многие футболисты устойчивы к длительному пропуску футбольных тренировок, но Даня показал себя просто с удивительной для меня стороны, потому что по характеру он, в принципе, хороший такой игровик. То есть ему нужно чувствовать всё время соревновательный процесс, ему нужно быть в компании, ему нужно чувствовать команду вокруг себя.
Естественно, у нас очень хороший прогресс, мы ожидаем Даню в ближайшее время, он тренируется, делает очень много своей специфической работы на поле, занимается исключительно с тренером по вратарям на футбольном поле, со мной он уже перешёл в режим разминки и каких-то дополнительных упражнений, но исключительно в зале, поэтому я надеюсь, что мы уже в последней фазе реабилитации и вот нам впрыгнуть осталось уже в тренировочный процесс команды», — сказала Бурова в видео, опубликованном на YouTube-канале «Зенита».
- 12 ноября 2022
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