Мележиков сообщил о возвращении Бальде к тренировкам «Спартака» на следующей неделе

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, когда к тренировкам с командой вернётся форвард Кейта Бальде. Напомним, игрок дисквалифицирован до 5 декабря. Его отстранение связано с нарушением антидопинговых процедур во время выступлений за итальянский «Кальяри» в прошлом сезоне.
«Бальде будет тренироваться с командой со следующей недели. Если не ошибаюсь, с 15 ноября», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Сенегальский форвард перешёл в «Спартак» 26 августа 2022 года на правах свободного агента, подписав контракт с клубом до 30 июня 2025 года. Дебют Бальде за красно-белых состоялся 4 сентября в матче с «Зенитом» (1:2). Игрок выступал также за «Лацио», «Монако», «Интер», «Сампдорию» и «Кальяри».
- 12 ноября 2022
-
20:15
-
20:15
-
20:08
-
20:05
-
19:58
-
19:58
-
19:56
-
19:54
-
19:53
-
19:53
-
19:46
-
19:45
-
19:39
-
19:35
-
19:34
-
19:29
-
19:23
-
19:22
-
19:21
-
19:15
-
19:14
-
19:13
-
19:09
-
19:07
-
19:05
-
19:01
-
18:58
-
18:56
-
18:42
-
18:39
-
18:34
-
18:22
-
18:19
-
18:11
-
18:10