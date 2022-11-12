Мележиков сообщил о возвращении Бальде к тренировкам «Спартака» на следующей неделе

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, когда к тренировкам с командой вернётся форвард Кейта Бальде. Напомним, игрок дисквалифицирован до 5 декабря. Его отстранение связано с нарушением антидопинговых процедур во время выступлений за итальянский «Кальяри» в прошлом сезоне.



«Бальде будет тренироваться с командой со следующей недели. Если не ошибаюсь, с 15 ноября», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сенегальский форвард перешёл в «Спартак» 26 августа 2022 года на правах свободного агента, подписав контракт с клубом до 30 июня 2025 года. Дебют Бальде за красно-белых состоялся 4 сентября в матче с «Зенитом» (1:2). Игрок выступал также за «Лацио», «Монако», «Интер», «Сампдорию» и «Кальяри».