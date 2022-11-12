Клаудиньо станцевал с Венделом и Мантуаном после гола в ворота «Торпедо»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо традиционным для бразильцев способом отпраздновал мяч в ворота «Торпедо» (2:0) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Футболист станцевал вместе со своими соотечественниками Густаво Мантуаном и Венделом.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал» и РФС. Посмотреть его можно в телеграм-канале РПЛ.

25-летний Клаудиньо в 16 матчах нынешнего сезона забил два гола и отдал семь результативных передач.

«Зенит» ушёл на зимнюю паузу в чемпионате России на первом месте в турнирной таблице, набрав 42 очка. Команде Сергея Семака осталось ещё провести две встречи Фонбет Кубка России с «Факелом» и «Спартаком», а между ними — товарищескую встречу с сербской «Црвеной Звездой».