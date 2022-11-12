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Деян Ловрен поделился эмоциями от вызова в сборную Хорватии на ЧМ-2022

Деян Ловрен поделился эмоциями от вызова в сборную Хорватии на ЧМ-2022
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Защитник «Зенита» Деян Ловрен, вызванный в сборную Хорватии для участия в чемпионате мира, поделился эмоциями от предстоящего участия в третьем мундиале в карьере.

«Я счастлив получить вызов в сборную. Это уже мой третий чемпионат мира. Может, последний для меня. Я просто хочу им насладиться. Играть за национальную команду — это всегда честь», — передаёт слова Ловрена корреспондет «Чемпионата» Антон Иванов.

Сборная Хорватии на групповом этапе чемпионата мира в Катаре сыграет с Бельгией, Канадой и Марокко. На прошлом мундиале в России хорваты дошли до финала турнира, где уступили сборной Франции.

Деян Ловрен выступает за сборную Хорватии с октября 2019 года. В составе национальной сборной защитник в 71 матче забил пять голов и отдал результативную передачу.

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