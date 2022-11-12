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«Ливерпуль» уверенно обыграл «Саутгемптон» в домашнем матче 16-го тура АПЛ

«Ливерпуль» уверенно обыграл «Саутгемптон» в домашнем матче 16-го тура АПЛ
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Сегодня, 12 ноября, состоялся матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» принимал «Саутгемптон». Встреча проходила на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 18:00 мск.

Хозяева быстро вышли вперёд благодаря голу Роберто Фирмино на шестой минуте, ассистировал ему Эндрю Робертсон. Через три минуты «святые» сравняли – отличился Че Адамс с передачи Джеймса Уорда-Прауса. На 21-й минуте уругвайский нападающий Дарвин Нуньес после точного паса Харви Эллиотта снова вывел мерсисайдцев вперёд. На 42-й минуте Нуньес оформил дубль, благодаря чему укрепил преимущество своей команды, точный пас ему отдал Эндрю Робертсон. Матч закончился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Благодаря этой победе «Ливерпуль» набрал 22 очка поднялся на шестое место турнирной таблицы. «Саутгемптон», у которого 12 очков, опустился на 19-ю строчку в зону вылета.

Англия - Премьер-лига. 16-й тур
12 ноября 2022, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Саутгемптон
Саутгемптон
1:0 Фирмино – 6'   1:1 Адамс – 9'   2:1 Нуньес – 21'   3:1 Нуньес – 42'
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