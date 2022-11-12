Гендиректор «Спартака» Мележиков считает, что Айртон не приостановит контракт с клубом

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков считает, что защитник красно-белых Айртон Лукас не станет приостанавливать контракт с московской командой. 25-летний Айртон выступает за «Фламенго» на правах аренды.



«Может ли Айртон приостановить контракт? Есть такая возможность. Думаю, что вряд ли сделает это.



Рассчитываем ли его продать? Посмотрим. Что касается выкупа, в контракте всё прописано. Условия пока не меняли», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В условиях арендного договора есть пункт о возможности выкупа футболиста бразильским клубом при условии того, что он сыграет в 65% матчей. Для достижения этого показателя защитнику достаточно сыграть в трёх матчах.