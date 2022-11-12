Дмитрий Чистяков рассказал, чему его научила произошедшая ситуация с «Зенитом»
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Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, какие выводы сделал после конфликта с руководством команды. После неудачной игры в матче с «Ахматом» (1:2) игрок был отстранён от основной команды сине-бело-голубых, однако позже вернулся в состав.
«Чему меня научила произошедшая ситуация? Наверное, я чуточку узнал получше самого себя. То, что люди на моей стороне и поддержали меня… Значит, я чего-то стою. Сильнее ли я стал верить в себя? Возможно.
Выводы по футбольной составляющей? Нужно работать. Я ошибся, грубо ошибся. Поэтому на кого-то спихивать не буду. Это была моя ошибка, поэтому мне нужно доказывать только делом и работой», — передаёт слова Чистякова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
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