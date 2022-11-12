«Локомотив» — «Спартак»: Квинси Промес открыл счёт с пенальти на 22-й минуте
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Сегодня, 12 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги играют московские «Локомотив» и «Спартак». Стартовый свисток Владимира Москалёва прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 22-й минуте пенальти реализовал Квинси Промес. Нидерландец сам заработал этот 11-метровый удар, когда на нём сфолил вратарь «Локомотива» Даниил Худяков. После просмотра VAR Москалёв принял решение поставить пенальти в ворота хозяев.
Обслуживает матч «Локомотив» — «Спартак» бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Ему помогают Константин Шаламберидзе и Денис Березнов. Резервный судья — Евгений Кукуляк. Арбитр VAR — Павел Шадыханов, AVAR — Антон Кобзев.
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