«Локомотив» — «Спартак»: Квинси Промес открыл счёт с пенальти на 22-й минуте

Сегодня, 12 ноября, на стадионе «РЖД Арена» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги играют московские «Локомотив» и «Спартак». Стартовый свисток Владимира Москалёва прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 22-й минуте пенальти реализовал Квинси Промес. Нидерландец сам заработал этот 11-метровый удар, когда на нём сфолил вратарь «Локомотива» Даниил Худяков. После просмотра VAR Москалёв принял решение поставить пенальти в ворота хозяев.

Обслуживает матч «Локомотив» — «Спартак» бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Ему помогают Константин Шаламберидзе и Денис Березнов. Резервный судья — Евгений Кукуляк. Арбитр VAR — Павел Шадыханов, AVAR — Антон Кобзев.