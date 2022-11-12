Хавбек «Спартака» Пруцев забил первый мяч в РПЛ в 58-м матче

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев забил второй мяч команды в проходящем в эти минуте матче с «Локомотивом» (2:0) в 17-м туре Российской Премьер-Лиги. Для 22-летнего футболиста это первый гол в РПЛ за всю карьеру. Забил он его в 58-й игре в турнире.

Ранее Пруцев выступал в чемпионате России за «Сочи» и «Крылья Советов». В «Спартак» Пруцев перешёл в январе 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Отметим, что это также первые голевые передачи Пруцева в матчах чемпионата России.

«Спартак» в турнирной таблице чемпионата России занимает второе место с 36 очками. У «Ростова» 35, но команда Валерия Карпина уже провела свой матч. Это последний тур в РПЛ перед зимней паузой.