«Ланс» одержал волевую победу над «Клермоном» и сократил отставание от «ПСЖ» до двух очков

Завершился матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором «Ланс» принимал «Клермон». Встреча проходила на стадионе «Боллар-Делесис» и закончилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.



На 39-й минуте встречи полузащитник хозяев Салис Самед поразил собственные ворота, таким образом, «Клермон» повёл в счёте. Хозяева сумели перевернуть ход матча после перерыва: на исходе часа игры Уэсли Саид сравнял счёт, а спустя восемь минут Жонатан Гради ассистировал Секо Фофана, который вывел «Ланс» вперёд.



Благодаря этому результату «Ланс» набрал 36 очков и сократил отставание от лидера чемпионата – «ПСЖ» — до двух очков. «Клермон» (19) – на 10-й позиции в турнирной таблице. В первом матче после перерыва на чемпионат мира «Ланс» сыграет с «Ниццей», «Клермон» — с «Лиллем».