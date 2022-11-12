Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ланс» одержал волевую победу над «Клермоном» и сократил отставание от «ПСЖ» до двух очков

«Ланс» одержал волевую победу над «Клермоном» и сократил отставание от «ПСЖ» до двух очков
Комментарии

Завершился матч 15-го тура французской Лиги 1, в котором «Ланс» принимал «Клермон». Встреча проходила на стадионе «Боллар-Делесис» и закончилась волевой победой хозяев со счётом 2:1.

На 39-й минуте встречи полузащитник хозяев Салис Самед поразил собственные ворота, таким образом, «Клермон» повёл в счёте. Хозяева сумели перевернуть ход матча после перерыва: на исходе часа игры Уэсли Саид сравнял счёт, а спустя восемь минут Жонатан Гради ассистировал Секо Фофана, который вывел «Ланс» вперёд.

Благодаря этому результату «Ланс» набрал 36 очков и сократил отставание от лидера чемпионата – «ПСЖ» — до двух очков. «Клермон» (19) – на 10-й позиции в турнирной таблице. В первом матче после перерыва на чемпионат мира «Ланс» сыграет с «Ниццей», «Клермон» — с «Лиллем».

Франция - Лига 1. 15-й тур
12 ноября 2022, суббота. 19:00 МСК
Ланс
Ланс
Окончен
2 : 1
Клермон
Клермон-Ферран
0:1 Самед – 39' (автогол)   1:1 Саид – 60'   2:1 Фофана – 68'
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022