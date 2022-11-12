Аке — о группе Нидерландов на ЧМ: все команды не из Европы, так что будет тяжело

Центральный защитник «Манчестер Сити» и сборной Нидерландов Натан Аке прокомментировал предстоящую встречу 1-го тура группового этапа чемпионата мира, в рамках которой его национальная команда сыграет с Сенегалом.

«Нас ждут три сложные игры. Первая встреча всегда очень важна: если вы побеждаете, то у вас есть основа для продолжения участия в соревновании. У Сенегала довольно много громких имён: Садио Мане, Калиду Кулибали, Исмаила Сарр. Несмотря на это, команда немного нам незнакома, может быть, с точки зрения манеры игры. Все команды, с которыми мы столкнёмся, не из Европы, поэтому у нас не так много информации о них, так что будет тяжело. Но штаб подготовит тактику на каждую встречу, чтобы мы были готовы и знали, что делать.

Немного времени на подготовку к матчам? Мы уже привыкли к этому, потому что в клубах такая же ситуация. У нас осталось чуть больше недели, чтобы подготовиться к играм. Будем смотреть видео, чтобы увидеть игры наших соперников и знать, как под них можно подстроиться», — приводит слова Аке официальный сайт ФИФА.

Матч группы А между Нидерландами и Сенегалом состоится в понедельник, 21 ноября. Также в этом квартете находятся команды Катара и Эквадора.

Реакция Антони и его семьи на вызов в сборную Бразилии на ЧМ: