Аке — о группе Нидерландов на ЧМ: все команды не из Европы, так что будет тяжело

Центральный защитник «Манчестер Сити» и сборной Нидерландов Натан Аке прокомментировал предстоящую встречу 1-го тура группового этапа чемпионата мира, в рамках которой его национальная команда сыграет с Сенегалом.
«Нас ждут три сложные игры. Первая встреча всегда очень важна: если вы побеждаете, то у вас есть основа для продолжения участия в соревновании. У Сенегала довольно много громких имён: Садио Мане, Калиду Кулибали, Исмаила Сарр. Несмотря на это, команда немного нам незнакома, может быть, с точки зрения манеры игры. Все команды, с которыми мы столкнёмся, не из Европы, поэтому у нас не так много информации о них, так что будет тяжело. Но штаб подготовит тактику на каждую встречу, чтобы мы были готовы и знали, что делать.
Немного времени на подготовку к матчам? Мы уже привыкли к этому, потому что в клубах такая же ситуация. У нас осталось чуть больше недели, чтобы подготовиться к играм. Будем смотреть видео, чтобы увидеть игры наших соперников и знать, как под них можно подстроиться», — приводит слова Аке официальный сайт ФИФА.
Матч группы А между Нидерландами и Сенегалом состоится в понедельник, 21 ноября. Также в этом квартете находятся команды Катара и Эквадора.
Реакция Антони и его семьи на вызов в сборную Бразилии на ЧМ:
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