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Джеймс Милнер стал четвёртым футболистом, который сыграл 600 матчей в АПЛ

Джеймс Милнер стал четвёртым футболистом, который сыграл 600 матчей в АПЛ
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Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер стал четвёртым футболистом, который сыграл 600 матчей в английской Премьер-лиге, сообщает портал Opta.

На 68-й минуте встречи с «Саутгемптоном» (3:1) Милнер заменил Харви Эллиотта.

Также отметка в 600 матчей в АПЛ покорилась Гарету Барри (653), Райану Гиггзу (632) и Фрэнку Лэмпарду (609).

За «Ливерпуль» Джеймс Милнер выступает с 2015 года. В футболке красных хавбек провёл 197 матчей и забил 19 голов. Под руководством Юргена Клоппа Милнер выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Англии.

Также полузащитник выступал за «Лидс», «Суиндон Таун», «Ньюкасл», «Астон Виллу» и «Манчестер Сити».

За сборную Англии Джеймс Милнер сыграл в 61 матче и стал автором одного гола.

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