Источник: Роналду заболел за неделю до чемпионата мира в Катаре

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может пропустить воскресный матч с «Фулхэмом», сообщает Sports Brief.



Роналду пропустил матч Кубка лиги с «Астон Виллой», который закончился победой «красных дьяволов» со счётом 4:2, а главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщал, что португалец, возможно, будет доступен к матчу с «Фулхэмом».



По информации источника, португальский нападающий заболел за неделю до чемпионата мира в Катаре, о сроках его восстановления не сообщается.



Португалия на групповой стадии чемпионата мира выступит в квартете H, её соперниками станут команды Ганы, Уругвая и Южной Кореи. Первый матч подопечные Фернанду Сантуша проведут 24 ноября с африканской командой.

Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду: