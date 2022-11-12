Источник: Роналду заболел за неделю до чемпионата мира в Катаре

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может пропустить воскресный матч с «Фулхэмом», сообщает Sports Brief.
Роналду пропустил матч Кубка лиги с «Астон Виллой», который закончился победой «красных дьяволов» со счётом 4:2, а главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг сообщал, что португалец, возможно, будет доступен к матчу с «Фулхэмом».
По информации источника, португальский нападающий заболел за неделю до чемпионата мира в Катаре, о сроках его восстановления не сообщается.
Португалия на групповой стадии чемпионата мира выступит в квартете H, её соперниками станут команды Ганы, Уругвая и Южной Кореи. Первый матч подопечные Фернанду Сантуша проведут 24 ноября с африканской командой.
Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду:
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