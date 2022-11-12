«Торпедо» проиграло все пять матчей в РПЛ при Талалаеве. Разница мячей — 0:7

Сегодня, 12 ноября, московское «Торпедо» в домашнем матче на «Лужниках» уступило «Зениту» в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги. После назначения Андрея Талалаева на пост главного тренера московской команды она проиграла все пять матчей, ни разу в них не забив. Соперники в этих встречах отличились семь раз.



«Торпедо» играло с «Локомотивом» (0:1), «Ахматом» (0:1), «Спартаком» (0:1), «Крыльями Советов» (0:2) и «Зенитом» (0:2). Отметим, что при Талалаеве «Торпедо» с минимальным счётом переиграло ЦСКА.

В турнирной таблице команда занимает последнее место с шестью очками, отставая от идущих впереди «Химок» на шесть очков. У подмосковной команды также матч с «Сочи» в запасе. После этого сезон в чемпионате России уйдёт на зимнюю паузу.