«Спартак» не проигрывает в РПЛ восемь матчей подряд
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Сегодня, 12 ноября, московский «Спартак» в столичном дерби в гостях переиграл «Локомотив» на «РЖД Арене». Встреча проходила в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги. Точными ударами отметились Квинси Промес (пенальти) и Данил Пруцев. Красно-белые не проигрывают в чемпионате страны восемь матчей подряд. Последнее поражение им нанёс «Ростов» (4:2) 11 сентября.
Отметим, что «Спартак» (36 очков) закончил летне-весеннюю часть РПЛ на второй строчке турнирной таблицы с отставанием от «Зенита» (42 очка) в шесть очков. Сейчас команду Гильермо Абаскаля ждут два матча в Фонбет Кубке России и уход на зимнюю паузу. Следующий матч в чемпионате России «Спартак» проведёт 5 марта с «Уралом» на домашнем поле.
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