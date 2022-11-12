Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гильермо Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Гильермо Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Локомотивом»
Комментарии

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о победе своих подопечных в матче с «Локомотивом» со счётом 2:1.

«Мы провели в этом матче два разных тайма. От первого я получил удовольствие, испытал радость. Это была выездная игра, дерби. Наше желание в первом тайме вызвало только положительные эмоции. Есть сожаление по второму тайму, Шамар не реализовал свои моменты. В этой игре мы сделали большой шаг в плане взросления команды.

Я рад за Пруцева, Хлусевича, Денисова. Рад за Пруцева, мы над ним шутили на тренировках, но он забил гол сегодня гол и испытал чувства, которых ему не хватало. Сейчас мы должны сконцентрироваться на кубковых матчах. Хочу поздравить сборников, которые поедут представлять сборную России в товарищеских матчах», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Новость по теме
«Спартак» обновил собственный рекорд по количеству матчей подряд без нулевых ничьих
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022