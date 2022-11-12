Гильермо Абаскаль прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о победе своих подопечных в матче с «Локомотивом» со счётом 2:1.
«Мы провели в этом матче два разных тайма. От первого я получил удовольствие, испытал радость. Это была выездная игра, дерби. Наше желание в первом тайме вызвало только положительные эмоции. Есть сожаление по второму тайму, Шамар не реализовал свои моменты. В этой игре мы сделали большой шаг в плане взросления команды.
Я рад за Пруцева, Хлусевича, Денисова. Рад за Пруцева, мы над ним шутили на тренировках, но он забил гол сегодня гол и испытал чувства, которых ему не хватало. Сейчас мы должны сконцентрироваться на кубковых матчах. Хочу поздравить сборников, которые поедут представлять сборную России в товарищеских матчах», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
- 12 ноября 2022
-
23:20
-
23:19
-
23:17
-
23:09
-
23:05
-
23:05
-
23:02
-
23:02
-
23:01
-
22:57
-
22:55
-
22:54
-
22:51
-
22:50
-
22:49
-
22:46
-
22:42
-
22:42
-
22:40
-
22:38
-
22:35
-
22:35
-
22:32
-
22:31
-
22:30
-
22:28
-
22:23
-
22:19
-
22:18
-
22:16
-
22:14
-
22:12
-
22:10
-
22:08
-
22:06