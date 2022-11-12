Федун: хочу поздравить Даню Пруцева с первым голом за «Спартак». Он большой молодец!

Бывший президент «Спартака» Леонид Федун поздравил полузащитника команды Данила Пруцева с дебютным голом в Российской Премьер-Лиге. Хавбек забил второй мяч команды в матче с «Локомотивом» (2:1). Для 22-летнего футболиста это первый гол в РПЛ за всю карьеру. Забил он его в 58-й игре в турнире.



«Хочу поздравить с первым голом Даню Пруцева! Он большой молодец, заслужил!» — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее Пруцев выступал в чемпионате России за «Сочи» и «Крылья Советов». В «Спартак» Пруцев перешёл в январе 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Отметим, что это также первые голевые передачи Пруцева в матчах чемпионата России.