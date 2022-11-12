Федун: хочу поздравить Даню Пруцева с первым голом за «Спартак». Он большой молодец!
Поделиться
Бывший президент «Спартака» Леонид Федун поздравил полузащитника команды Данила Пруцева с дебютным голом в Российской Премьер-Лиге. Хавбек забил второй мяч команды в матче с «Локомотивом» (2:1). Для 22-летнего футболиста это первый гол в РПЛ за всю карьеру. Забил он его в 58-й игре в турнире.
«Хочу поздравить с первым голом Даню Пруцева! Он большой молодец, заслужил!» — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Ранее Пруцев выступал в чемпионате России за «Сочи» и «Крылья Советов». В «Спартак» Пруцев перешёл в январе 2022 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Отметим, что это также первые голевые передачи Пруцева в матчах чемпионата России.
Комментарии
- 12 ноября 2022
-
23:20
-
23:19
-
23:17
-
23:09
-
23:05
-
23:05
-
23:02
-
23:02
-
23:01
-
22:57
-
22:55
-
22:54
-
22:51
-
22:50
-
22:49
-
22:46
-
22:42
-
22:42
-
22:40
-
22:38
-
22:35
-
22:35
-
22:32
-
22:31
-
22:30
-
22:28
-
22:23
-
22:19
-
22:18
-
22:16
-
22:14
-
22:12
-
22:10
-
22:08
-
22:06
Партнерский контент