Абаскаль: «Спартаку» не хватало гола Пруцева. У нас все полузащитники забивали

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о голе Данилы Пруцева в матче с «Локомотивом», который в итоге оказался победным (2:1), а также рассказал, как шутили над игроком во время тренировок из-за отсутствия забитых мячей.

«Как мы шутили над Пруцевым на тренировках? Пруцев — очень умный игрок, сегодня ему удалось оказаться в нужное время в нужном месте. У нас все полузащитники забивали голы. И нам не хватало гола Пруцева — с этим были связаны шутки на тренировках. Он сегодня смог сломать этот барьер», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Благодаря сегодняшней победе «Спартак» набрал 36 очков и уходит на зимний перерыв на второй строчке российского чемпионата. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков.