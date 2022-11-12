Абаскаль: «Спартаку» не хватало гола Пруцева. У нас все полузащитники забивали

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о голе Данилы Пруцева в матче с «Локомотивом», который в итоге оказался победным (2:1), а также рассказал, как шутили над игроком во время тренировок из-за отсутствия забитых мячей.
«Как мы шутили над Пруцевым на тренировках? Пруцев — очень умный игрок, сегодня ему удалось оказаться в нужное время в нужном месте. У нас все полузащитники забивали голы. И нам не хватало гола Пруцева — с этим были связаны шутки на тренировках. Он сегодня смог сломать этот барьер», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Благодаря сегодняшней победе «Спартак» набрал 36 очков и уходит на зимний перерыв на второй строчке российского чемпионата. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет шесть очков.
- 12 ноября 2022
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