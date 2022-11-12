Гендиректор «Спартака» Мележиков высказался о победе в матче с «Локомотивом»
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков оценил победу команды над «Локомотивом» (2:1) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Как игра? Хорошо. Победа есть — уже хорошо. Концовка была напряжённая. Я переживаю все 90 минут: с первой и до последней вне зависимости от результата», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Благодаря победе над «Локомотивом» «Спартак» вернулся на вторую строчку турнирной таблицы (36), на которой и закончил сезон в чемпионате России. Турнир после завтрашних матчей уходит на зимнюю паузу до начала марта 2023 года. Лидером соревнований является «Зенит» (42).
Отметим, что «Спартак» не проигрывает в матчах чемпионата России восемь туров подряд.
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