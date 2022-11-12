Абаскаль объяснил, почему «Спартак» провёл два разных тайма в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы в матче с «Локомотивом» (2:1) предположил, почему красно-белые провели два разных тайма. По итогам первой половины «Спартак» вёл со счётом 2:0, во втором тайме команде Абаскаля не удалось развить своё преимущество, а железнодорожники сумели отыграть один мяч — ворота красно-белых поразил Вильсон Изидор.



«Причина разных таймов — взросление. Если не используешь свои моменты, то матч становится открытым и соперник может получить свой шанс. Мы должны научиться не расслабляться. Футбол полон ситуаций взлётов и падений», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

«Спартак» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от «Зенита» на шесть очков. После зимнего перерыва команда Гильермо Абаскаля 5 марта примет «Урал».