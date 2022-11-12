Абаскаль объяснил, почему «Спартак» провёл два разных тайма в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль после победы в матче с «Локомотивом» (2:1) предположил, почему красно-белые провели два разных тайма. По итогам первой половины «Спартак» вёл со счётом 2:0, во втором тайме команде Абаскаля не удалось развить своё преимущество, а железнодорожники сумели отыграть один мяч — ворота красно-белых поразил Вильсон Изидор.
«Причина разных таймов — взросление. Если не используешь свои моменты, то матч становится открытым и соперник может получить свой шанс. Мы должны научиться не расслабляться. Футбол полон ситуаций взлётов и падений», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
«Спартак» набрал 36 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от «Зенита» на шесть очков. После зимнего перерыва команда Гильермо Абаскаля 5 марта примет «Урал».
- 12 ноября 2022
-
23:20
-
23:19
-
23:17
-
23:09
-
23:05
-
23:05
-
23:02
-
23:02
-
23:01
-
22:57
-
22:55
-
22:54
-
22:51
-
22:50
-
22:49
-
22:46
-
22:42
-
22:42
-
22:40
-
22:38
-
22:35
-
22:35
-
22:32
-
22:31
-
22:30
-
22:28
-
22:23
-
22:19
-
22:18
-
22:16
-
22:14
-
22:12
-
22:10
-
22:08
-
22:06