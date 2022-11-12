Евгений Мележиков оценил итоги первой части РПЛ для «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал положение красно-белых после окончания первой части Российской Премьер-Лиги, которая уходит на зимнюю паузу и возобновится весной.

«Мы не смотрим на таблицу. Сложно сказать, что результат неудовлетворительный. Результат отличный на сегодняшний день», — передаёт слова Мележикова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня, 12 ноября, московский «Спартак» обыграл «Локомотив» со счётом 2:1 и занял второе место турнирной таблицы российского чемпионата, набрав 36 очков. Отставание от «Зенита», который находится на первой строчке, составляет шесть очков. Следующий матч «Спартак» проведёт в рамках Фонбет Кубка России с самарскими «Крыльями Советов».