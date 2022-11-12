Абаскаль — о Соболеве: иногда кто-то заслуживает место в стартовом составе, иногда — нет

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, почему нападающий Александр Соболев начал матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:1) на скамейке запасных.

«У нас в команде три нападающих, есть конкуренция. Шамар провёл хороший матч. Иногда кто-то заслуживает место в стартовом составе, иногда нет. Соболев помогал команде, цеплялся за мяч, помогал выходить из обороны в атаке. Сейчас не знаю, кто будет играть в старте в следующем матче. Будем смотреть, наблюдать», — передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

25-летний Соболев в нынешнем сезоне принял участие в 20 матчах, в которых забил девять голов и отдал шесть результативных передач. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.