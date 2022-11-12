Роман Зобнин высказался о победе «Спартака» над «Локомотивом»
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Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал победу команды в московском дерби над «Локомотивом» (2:1). Игра прошла в 17-м туре Российской Премьер-Лиги.
«Результатом довольны. Могли забивать ещё, были моменты. Пропустили один гол, потому что нервы. Будем двигаться дальше.
Ожидали ли, что «Локо» в первом тайме будет так не собран? Это дерби. Надо у них спрашивать. Мы серьёзно готовились к дерби», — передаёт слова Зобнина корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
В нынешнем сезоне 28-летний Роман Зобнин в 22 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до 30 июня 2024 года.
«Спартак» уходит на зимнюю паузу в чемпионате России на втором месте.
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