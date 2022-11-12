Тренер «Локомотива» Фёдоров: моё будущее? Вы узнаете это из прессы

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров ответил на вопрос, продолжит ли он возглавлять железнодорожников в ближайших матчах команды.

«Моё будущее? Думаю, вы это узнаете из прессы. Что касается тренерского штаба, то, мы продолжаем готовить команду к кубковой игре», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сегодня, 12 ноября, «Локомотив» уступил «Спартаку» в мачте 17-го тура Российской Премьер-Лиги со счётом 1:2. После этого поражения железнодорожники остались на 14-м месте турнирной таблицы, имея в активе 13 очков. Следующий матч команда проведёт в рамках Фонбет Кубка России, в котором на выезде встретится с «Краснодаром». Игра состоится в среду, 23 ноября.