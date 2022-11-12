Георгий Джикия: Пруцев — молодец. Рад, что его признали лучшим игроком матча
Поделиться
Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о признании полузащитника Данилы Пруцева лучшим игроком матча с «Локомотивом».
«Пруцева признали лучшим? Да, я очень рад за него. Он огромный молодец, прибавляет, очень радует. То, что забил сегодня гол – это плоды его усердной работы», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Пруцев в сегодняшней встрече с «Локомотивом» забил мяч, который в итоге стал победным. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых, что позволило команде набрать 36 очков и подняться на вторую строчку Российской Премьер-Лиги. Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут в рамках Фонбет Кубка России, где сыграют с «Крыльями Советов».
Комментарии
- 12 ноября 2022
-
23:22
-
23:20
-
23:19
-
23:17
-
23:09
-
23:05
-
23:05
-
23:02
-
23:02
-
23:01
-
22:57
-
22:55
-
22:54
-
22:51
-
22:50
-
22:49
-
22:46
-
22:42
-
22:42
-
22:40
-
22:38
-
22:35
-
22:35
-
22:32
-
22:31
-
22:30
-
22:28
-
22:23
-
22:19
-
22:18
-
22:16
-
22:14
-
22:12
-
22:10
-
22:08
Партнерский контент