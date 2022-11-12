Георгий Джикия: Пруцев — молодец. Рад, что его признали лучшим игроком матча

Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о признании полузащитника Данилы Пруцева лучшим игроком матча с «Локомотивом».

«Пруцева признали лучшим? Да, я очень рад за него. Он огромный молодец, прибавляет, очень радует. То, что забил сегодня гол – это плоды его усердной работы», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Пруцев в сегодняшней встрече с «Локомотивом» забил мяч, который в итоге стал победным. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых, что позволило команде набрать 36 очков и подняться на вторую строчку Российской Премьер-Лиги. Следующий матч подопечные Гильермо Абаскаля проведут в рамках Фонбет Кубка России, где сыграют с «Крыльями Советов».