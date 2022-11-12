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Павел Маслов: оценка «Спартаку» за первую часть сезона? Троечка

Павел Маслов: оценка «Спартаку» за первую часть сезона? Троечка
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Защитник «Спартака» Павел Маслов оценил результаты команды в первой части нынешнего сезона.

«Первая часть сезона? Удовлетворительно. Второе место – хорошо? Удовлетворительно. Оценка? Скорее, троечка», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

«Спартак» (36 очков) уходит на зимнюю паузу в Российской Премьер-Лиге на второй строчке турнирной таблицы, пропустив вперёд лишь «Зенит» (42 очка). Команде Гильермо Абаскаля осталось провести в этом году лишь две встречи в Фонбет Кубке России.

22-летний Маслов перешёл в «Спартак» летом 2018 года. В 13 матчах нынешнего сезона защитник отметился забитым голом и двумя результативными передачами. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.

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