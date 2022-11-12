Павел Маслов: оценка «Спартаку» за первую часть сезона? Троечка
Поделиться
Защитник «Спартака» Павел Маслов оценил результаты команды в первой части нынешнего сезона.
«Первая часть сезона? Удовлетворительно. Второе место – хорошо? Удовлетворительно. Оценка? Скорее, троечка», — передаёт слова Маслова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
«Спартак» (36 очков) уходит на зимнюю паузу в Российской Премьер-Лиге на второй строчке турнирной таблицы, пропустив вперёд лишь «Зенит» (42 очка). Команде Гильермо Абаскаля осталось провести в этом году лишь две встречи в Фонбет Кубке России.
22-летний Маслов перешёл в «Спартак» летом 2018 года. В 13 матчах нынешнего сезона защитник отметился забитым голом и двумя результативными передачами. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2024 года.
Комментарии
- 12 ноября 2022
-
23:22
-
23:20
-
23:19
-
23:17
-
23:09
-
23:05
-
23:05
-
23:02
-
23:02
-
23:01
-
22:57
-
22:55
-
22:54
-
22:51
-
22:50
-
22:49
-
22:46
-
22:42
-
22:42
-
22:40
-
22:38
-
22:35
-
22:35
-
22:32
-
22:31
-
22:30
-
22:28
-
22:23
-
22:19
-
22:18
-
22:16
-
22:14
-
22:12
-
22:10
-
22:08
Партнерский контент